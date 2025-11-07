Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da jandarma ve öğrenciler fidan dikti

        Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplum destekli faaliyetleri kapsamında Antakya Alazi İlkokulu öğrencileriyle narenciye ve zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 14:30 Güncelleme: 07.11.2025 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da jandarma ve öğrenciler fidan dikti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplum destekli faaliyetleri kapsamında Antakya Alazi İlkokulu öğrencileriyle narenciye ve zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu.

        İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Yasin Berçin, okul bahçesindeki etkinlikte, çocuklarda doğa sevgisi ve çevre bilinci oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

        Milletin huzur ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra vatan toprağını, ağacını ve doğasını korumayı da kutsal görev olarak gördüklerini ifade eden Berçin, dikilen her bir fidanın ülkenin geleceğine bırakılmış bir nefes ve umut olduğunu dile getirdi.

        Öğrencilere trafik eğitimi de verilen etkinlikte, jandarma tarafından çeşitli gösteriler de sunuldu.

        Etkinlik sonunda narenciye ve zeytin fidanları okul bahçesinde toprakla buluşturuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
        Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!

        Benzer Haberler

        Hatay'da istilacı su sümbülleri kadınların elinde gelir kaynağına dönüşüyor...
        Hatay'da istilacı su sümbülleri kadınların elinde gelir kaynağına dönüşüyor...
        Hatay'da alt yapı çalışmasında hasar gören doğalgaz borusu alev aldı: 2 yar...
        Hatay'da alt yapı çalışmasında hasar gören doğalgaz borusu alev aldı: 2 yar...
        Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Hatay'da 930 deprem konutunun hak sahipleri belirlendi
        Hatay'da 930 deprem konutunun hak sahipleri belirlendi
        Hatay'da MCG Towers'ın depremde yıkılmasıyla ilgili sanıkların yargılanması...
        Hatay'da MCG Towers'ın depremde yıkılmasıyla ilgili sanıkların yargılanması...
        Hatay Yayladağı'nda kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor
        Hatay Yayladağı'nda kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor