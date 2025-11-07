Hatay'da jandarma ve öğrenciler fidan dikti

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplum destekli faaliyetleri kapsamında Antakya Alazi İlkokulu öğrencileriyle narenciye ve zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Yasin Berçin, okul bahçesindeki etkinlikte, çocuklarda doğa sevgisi ve çevre bilinci oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Milletin huzur ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra vatan toprağını, ağacını ve doğasını korumayı da kutsal görev olarak gördüklerini ifade eden Berçin, dikilen her bir fidanın ülkenin geleceğine bırakılmış bir nefes ve umut olduğunu dile getirdi.

Öğrencilere trafik eğitimi de verilen etkinlikte, jandarma tarafından çeşitli gösteriler de sunuldu.

Etkinlik sonunda narenciye ve zeytin fidanları okul bahçesinde toprakla buluşturuldu.