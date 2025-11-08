Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 20:25 Güncelleme: 08.11.2025 - 20:25
        Hatay'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü yaralandı
        Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.

        Dumlupınar Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde K.Ç. idaresindeki 80 ADK 029 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Suriye uyruklu Ömer Helebi'ye çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Helebi ve otomobil sürücüsü İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Helebi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

