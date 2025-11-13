Antakya Belediye Başkanı Yapar, inşası süren deprem konutlarını inceledi
Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, ilçede yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre Yapar, Akevler ve Emek mahallelerinde rezerv alanlarda inşa edilen konutları ve örnek daireleri gezerek yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapar, konutların kısa sürede tamamlanarak vatandaşlara teslim edileceğini belirtti.
Yapar, Hatay'ın yeniden imar sürecindeki desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.
