Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Defne Devlet Hastanesi'nde hasta ve yakınlarına el sanatları kursu veriliyor

        Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi'nde palyatif bakım hastaları ile yakınlarına, resim ve takı tasarım kursu veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 18:09 Güncelleme: 19.11.2025 - 18:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Defne Devlet Hastanesi'nde hasta ve yakınlarına el sanatları kursu veriliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi'nde palyatif bakım hastaları ile yakınlarına, resim ve takı tasarım kursu veriliyor.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünce imzalanan protokol kapsamında, Defne Devlet Hastanesi'nde el sanatları kursu başlatıldı.

        Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticileri tarafından haftada 2 gün yapılan kursta, palyatif bakım hastaları ile yakınlarına, resim ve takı tasarım eğitimi veriliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        18 yıl sonra parmak izi eşleşti! Cani anneye kelepçe!
        18 yıl sonra parmak izi eşleşti! Cani anneye kelepçe!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        19 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        19 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"

        Benzer Haberler

        Antakya'da otomobilin motor kısmı yandı
        Antakya'da otomobilin motor kısmı yandı
        Hatalar silsilesi kazayı getirdi, o anlar kamerada
        Hatalar silsilesi kazayı getirdi, o anlar kamerada
        Hatay'da mobilya imalatçıları 7 yıl sonra ilk kez yapılacak fuarda ürünleri...
        Hatay'da mobilya imalatçıları 7 yıl sonra ilk kez yapılacak fuarda ürünleri...
        Hataylı aşıktan, devletin şefkatli yüzünü gösteren valiye yürek ısıtan şiir
        Hataylı aşıktan, devletin şefkatli yüzünü gösteren valiye yürek ısıtan şiir
        Down sendromlu Şükrü'nün yürek ısıtan tıraşı müşterilerin sevgisini kazandı
        Down sendromlu Şükrü'nün yürek ısıtan tıraşı müşterilerin sevgisini kazandı
        Amatör balıkçılar köpek balığından 1 saat süren mücadeleyle kurtuldu, o anl...
        Amatör balıkçılar köpek balığından 1 saat süren mücadeleyle kurtuldu, o anl...