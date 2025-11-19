Defne Devlet Hastanesi'nde hasta ve yakınlarına el sanatları kursu veriliyor

Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticileri tarafından haftada 2 gün yapılan kursta, palyatif bakım hastaları ile yakınlarına, resim ve takı tasarım eğitimi veriliyor.

