Defne Devlet Hastanesi'nde hasta ve yakınlarına el sanatları kursu veriliyor
Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi'nde palyatif bakım hastaları ile yakınlarına, resim ve takı tasarım kursu veriliyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünce imzalanan protokol kapsamında, Defne Devlet Hastanesi'nde el sanatları kursu başlatıldı.
Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticileri tarafından haftada 2 gün yapılan kursta, palyatif bakım hastaları ile yakınlarına, resim ve takı tasarım eğitimi veriliyor.
