        Hatay Haberleri

        Hatay'da 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişinin yaralanmasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 00:59 Güncelleme: 22.11.2025 - 00:59
        Hatay'da 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişinin yaralanmasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı.

        Sanayi Mahallesi'nde dün iki grup arasında çıkan kavgada Y.M. ile T.M'nin bıçakla yaralanması olayıyla ilgili şüpheliler R.N, M.G. ve E.N. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Hastanede tedavileri süren yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

