Hatay'da 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişinin yaralanmasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı.
Sanayi Mahallesi'nde dün iki grup arasında çıkan kavgada Y.M. ile T.M'nin bıçakla yaralanması olayıyla ilgili şüpheliler R.N, M.G. ve E.N. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Hastanede tedavileri süren yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
