Antakya'da taksi durağında çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan yangında konteyner taksi durağı kullanılamaz hale geldi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan yangında konteyner taksi durağı kullanılamaz hale geldi.
Haraparası Mahallesi'ndeki bir konteyner taksi durağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen alevler sonrası, taksi durağı tamamen yandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.