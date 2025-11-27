İskenderun'da günübirlik konaklama tesisleri denetlendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince günübirlik konaklama tesislerine yönelik denetim yapıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince günübirlik konaklama tesislerine yönelik denetim yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, günübirlik konaklama hizmeti sunan 10 tesisi inceledi.
Denetimde 57 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolünü yapan ekipler, tesislerden 3'ünün kamera kayıt sisteminin, 2'sinin vergi levhasının, 1'inin de ruhsatının olmadığını belirledi.
Ekipler, eksiklik tespit edilen işletmelere cezai işlem uyguladı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.