Altınözü'nde seyir halindeki servis minibüsü yandı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Altınözü-Antakya kara yolu Küncülü Boğazı mevkisinde bir servis minibüsü henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Minibüs kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.