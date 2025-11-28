Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Altınözü'nde seyir halindeki servis minibüsü yandı

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 15:52 Güncelleme: 28.11.2025 - 15:52
        Altınözü'nde seyir halindeki servis minibüsü yandı
        Hatay'ın Altınözü ilçesinde seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Altınözü-Antakya kara yolu Küncülü Boğazı mevkisinde bir servis minibüsü henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Minibüs kullanılamaz hale geldi.

