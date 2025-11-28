Hatay'da aranan hükümlü ve 4 şüpheli yakalandı

Çalışmada, hakkında 1 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü A.Y. ile çeşitli suçlardan aranan K.K, O.B, G.B. ve M.E. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samandağ, İskenderun ve Erzin ilçesinde çeşitli suçlardan arananların yakalanması yönelik çalışma yaptı.

