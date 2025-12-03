Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da bahçeden portakal çalan 5 şüpheli gözaltına alındı

        Hatay'ın Erzin ilçesinde bir bahçeden portakal çalarken yakalanan 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 13:56 Güncelleme: 03.12.2025 - 13:56
        Hatay'da bahçeden portakal çalan 5 şüpheli gözaltına alındı
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında M.V'nin bahçesinden hırsızlık yapıldığını belirledi.

        Çaldıkları portakalları panelvana yüklerken yakalanan R.C, A.C, Y.C, S.C. ve M.C. gözaltına alındı.

        Ekipler, olayda kullanılan aracı trafikten men etti.

