Hatay'da bahçeden portakal çalan 5 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'ın Erzin ilçesinde bir bahçeden portakal çalarken yakalanan 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında M.V'nin bahçesinden hırsızlık yapıldığını belirledi.
Çaldıkları portakalları panelvana yüklerken yakalanan R.C, A.C, Y.C, S.C. ve M.C. gözaltına alındı.
Ekipler, olayda kullanılan aracı trafikten men etti.
