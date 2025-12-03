Hatay'da darbettiği kişinin aracını gasbettiği iddia edilen zanlı tutuklandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde darbettiği kişinin otomobilini gasbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Aralık'ta otomobilini satın almak istediği A.K'yi aralarında çıkan tartışmada darbettiği öne sürülen Y.E.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Yaralanan A.K'nin aracıyla olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
