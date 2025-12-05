Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Samandağ'da yaya yolu ve okul önlerine kasis yerleştirildi

        Samandağ'da, yaya yolu ve okul önlerine hız kesici kasisler yerleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 15:05 Güncelleme: 05.12.2025 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samandağ'da yaya yolu ve okul önlerine kasis yerleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samandağ'da, yaya yolu ve okul önlerine hız kesici kasisler yerleştirildi.

        Samandağ Belediyesince, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin, öğrenci ve yaya güvenliğini artırma çalışmaları kapsamında hazırladığı rapor doğrultusunda çalışma yapıldı.

        Ekipler, çalışma kapsamında TOKİ 2. etap şantiyesi güzergahındaki Mağaracık İlkokulu ve Mağaracık Ortaokulu ile TOKİ 4. etap şantiyesine giden yol üzerindeki Adem Nural İlkokulu'nun bulunduğu bölgelere kasis yerleştirdi.

        Çalışmaların ilçe genelinde devam edeceği bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        "Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek"
        İddia: Avrupalı liderlere göre ABD, Ukrayna'ya ihanet edebilir
        İddia: Avrupalı liderlere göre ABD, Ukrayna'ya ihanet edebilir
        Nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
        Nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        MKE'deki patlamada 5 işçi ölmüştü! Cezalar belli oldu!
        MKE'deki patlamada 5 işçi ölmüştü! Cezalar belli oldu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı

        Benzer Haberler

        Hatay'da ""En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi tanıtıldı
        Hatay'da ""En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi tanıtıldı
        Vali Masatlı, Reyhanlı'da ayakkabıcılar sitesi esnafıyla bir araya geldi
        Vali Masatlı, Reyhanlı'da ayakkabıcılar sitesi esnafıyla bir araya geldi
        Güzelburç taziye ve adakevinde sona yaklaşıldı
        Güzelburç taziye ve adakevinde sona yaklaşıldı
        Antakya'da öğrencilere "Balık Yiyelim, Sağlıklı Büyüyelim Projesi" anlatıld...
        Antakya'da öğrencilere "Balık Yiyelim, Sağlıklı Büyüyelim Projesi" anlatıld...
        Yayladağı'nda baykuş kurtarma operasyonu
        Yayladağı'nda baykuş kurtarma operasyonu
        Teknesi denizde bulunan kayıp balıkçı 3 gündür Akdeniz'de aranıyor
        Teknesi denizde bulunan kayıp balıkçı 3 gündür Akdeniz'de aranıyor