Samandağ'da yaya yolu ve okul önlerine kasis yerleştirildi

Ekipler, çalışma kapsamında TOKİ 2. etap şantiyesi güzergahındaki Mağaracık İlkokulu ve Mağaracık Ortaokulu ile TOKİ 4. etap şantiyesine giden yol üzerindeki Adem Nural İlkokulu'nun bulunduğu bölgelere kasis yerleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.