        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Akdeniz'de görülen Hint-Pasifik kökenli oluklu yengeçler İskenderun'da inceleniyor

        Akdeniz'de balıkçılar tarafından bulunan, Hint-Pasifik kökenli kırmızımsı mor renge sahip oluklu iki yengeç, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'nde incelemeye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 17:02 Güncelleme: 16.12.2025 - 17:02
        Fakültenin Deniz Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yengeçlerin Hatay'ın Dörtyol ve Adana'nın Karataş ilçesinde balıkçıların ağlarına takıldığını söyledi.

        Bilimsel adı "Liomera rugipes" olan türün bölgede ilk kez tespit edildiğini dile getiren Özcan, "Akdeniz son dönemde giderek tropikalleşen bir deniz olmaya başladı. Bunun en bariz örneklerini de Atlantik'ten deniz trafiğiyle bölgemize gelen türlerin yoğun şekilde popülasyon oluşturmasıyla görüyoruz." dedi.

        Özcan, Mısır ve Lübnan kıyılarının ardından bölgede görülen kırmızımsı mor renge sahip oluklu 2 yengeci incelediklerini anlattı.

        Yengeçlerin, birbirine uzak iki noktada bulunması dolayısıyla Akdeniz'de popülasyon oluşturduğunu düşündüklerini ifade eden Özcan, şöyle konuştu:

        "Boyutu maksimum 2 santimetreye ulaşabilen küçük bir türümüz. Hem Dörtyol bölgesinde hem de Karataş civarında bulduğumuz türümüz iki aylık sürede popülasyon oluşturmuş. Yerleşik düzene yavaş yavaş geçmeye başladığını söyleyebiliriz. Muhtemelen gelecek yıllarda bunu daha yoğun şekilde görme ihtimalimiz var. "

        Özcan, "Liomera rugipes" türünün Süveyş Kanalı yoluyla bölgeye geldiği belirterek, şunları kaydetti:

        "Akdeniz'e giriş yapan türlerin önemli kısmı Hint ve Pasifik türlerinde ama son dönemde yavaş yavaş gemi ticaretinden dolayı Atlantik türleri de Akdeniz'de ciddi anlamda görülmeye başladığını ifade edebiliriz. Bilimsel çalışmalarda her yıl ortalama 4 ila 7 tür arasında yeni türün Akdeniz'e giriş yaptığını söyleyebiliriz. Türlerin yüzde 50'sinden fazlasının artık burada popülasyon oluşturduğunu ve yerli türlerle rekabeti kazandığını ifade edebiliriz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

