Akdeniz'de görülen Hint-Pasifik kökenli oluklu yengeçler İskenderun'da inceleniyor

Akdeniz’de balıkçılar tarafından bulunan, Hint-Pasifik kökenli kırmızımsı mor renge sahip oluklu iki yengeç, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi’nde incelemeye alındı.

Fakültenin Deniz Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yengeçlerin Hatay'ın Dörtyol ve Adana'nın Karataş ilçesinde balıkçıların ağlarına takıldığını söyledi.

Bilimsel adı "Liomera rugipes" olan türün bölgede ilk kez tespit edildiğini dile getiren Özcan, "Akdeniz son dönemde giderek tropikalleşen bir deniz olmaya başladı. Bunun en bariz örneklerini de Atlantik'ten deniz trafiğiyle bölgemize gelen türlerin yoğun şekilde popülasyon oluşturmasıyla görüyoruz." dedi.

Özcan, Mısır ve Lübnan kıyılarının ardından bölgede görülen kırmızımsı mor renge sahip oluklu 2 yengeci incelediklerini anlattı.

Yengeçlerin, birbirine uzak iki noktada bulunması dolayısıyla Akdeniz'de popülasyon oluşturduğunu düşündüklerini ifade eden Özcan, şöyle konuştu: