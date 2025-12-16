Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçından depremzede çocuklara etkinlik

        Hatay'da depremlerden etkilenen çocuklar için etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 17:39 Güncelleme: 16.12.2025 - 17:39
        Hatay'da Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçından depremzede çocuklara etkinlik
        Hatay'da depremlerden etkilenen çocuklar için etkinlik düzenlendi.

        Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçı ortaklığında hizmet veren mobil tır, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerde faaliyetlerine devam ediyor.

        Son olarak merkez Antakya ilçesindeki Narlıca Zeytin Dalı Ortaokuluna konuşlanan mobil tırda, afetzede çocuklara yönelik boyama, çizim, el sanatı, zeka oyunları gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçı yetkililerinden oluşan heyet de mobil tırı ziyaret ederek depremzede çocuklarla bir araya geldi.

        Ziyarette çocuklarla oyun oynayan ve çizim yapan heyet, görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

