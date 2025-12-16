Hatay'da Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçından depremzede çocuklara etkinlik

Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçı yetkililerinden oluşan heyet de mobil tırı ziyaret ederek depremzede çocuklarla bir araya geldi.

Son olarak merkez Antakya ilçesindeki Narlıca Zeytin Dalı Ortaokuluna konuşlanan mobil tırda, afetzede çocuklara yönelik boyama, çizim, el sanatı, zeka oyunları gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçı ortaklığında hizmet veren mobil tır, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerde faaliyetlerine devam ediyor.

