İskenderun'da "kasten yaralama" suçundan aranan firari zanlı yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde "kasten yaralama" suçundan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde "kasten yaralama" suçundan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan M.U'nun kaldığı ikameti tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.