        İskenderun'da araç kiralama firmaları denetlendi

        İskenderun'da araç kiralama firmaları denetlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 16:55 Güncelleme: 23.12.2025 - 16:55
        İskenderun'da araç kiralama firmaları denetlendi
        Hatay'ın İskenderun ilçesinde araç kiralama firmalarına yönelik denetim yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 firmada denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler, 1 iş yerinin ruhsatının bulunmadığını, 2 işletmenin de takip cihazı kullanmadığını tespit etti.

        Denetimlerde ayrıca gerçeğe aykırı kayıt tutan bir iş yerine de cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

