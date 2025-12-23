İskenderun'da araç kiralama firmaları denetlendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde araç kiralama firmalarına yönelik denetim yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 firmada denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, 1 iş yerinin ruhsatının bulunmadığını, 2 işletmenin de takip cihazı kullanmadığını tespit etti.
Denetimlerde ayrıca gerçeğe aykırı kayıt tutan bir iş yerine de cezai işlem uygulandı.
