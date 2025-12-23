Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da deprem sonrası inşa edilen 220'nci okul hizmete girdi

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımı tamamlanan 220'nci okul törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 21:28 Güncelleme: 23.12.2025 - 21:28
        Hatay'da deprem sonrası inşa edilen 220'nci okul hizmete girdi
        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımı tamamlanan 220'nci okul törenle açıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez Antakya ilçesinde yapımı tamamlanan 20 derslikli Alazi İlkokulu düzenlenen törenle modern eğitim altyapısı ve çağdaş donanımıyla öğrencilerin hizmetine sunuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Mustafa Masatlı, milletlerin gerçek gücünün olağanüstü dönemlerde ortaya çıktığını belirtti.

        Depremlerin ardından kentteki 220'nci okulu hizmete almanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Masatlı, altyapısı, sosyal dokusu, kültürel değerleri ve tarihi kimliğiyle Hatay'ın bütüncül bir anlayışla yeniden ayağa kaldırıldığını kaydetti.

