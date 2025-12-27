Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay'da konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bugün yalnızca bir anahtar teslim töreni yapmıyoruz. Bugün kaybın karşısında umudu ortaya koyuyoruz." dedi.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde, Hatay'ın binlerce yıllık tarihiyle, medeniyetleri buluşturan kimliğiyle ve kardeşliğin sembolü olan yapısıyla ülkenin birlik ve beraberliğinin en güzel şekilde yansıtıldığı bir şehir olduğunu belirtti.

Bu kadim şehri yeniden ayağa kaldırmaya gayret ettiklerini ve kaldırdıklarını vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Kaldırdık çok şükür. Her kimin emeği varsa Rabbim ondan razı olsun. Elbette başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere... O hedef gösterdi, o irade koydu ortaya. Sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve bütün bakanlıklarımızla beraber biz de üzerimize düşeni bir seferberlik ruhuyla Hatay'da çalışmaları hayata geçirdik. Burada bugün yalnızca bir anahtar teslim töreni yapmıyoruz. Bugün kaybın karşısında umudu ortaya koyuyoruz. Bugün yarım kalan hayatları yeniden devam ettiriyoruz. Geleceğimizi hep birlikte inşa ediyoruz değerli kardeşlerim."