        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Hatay'da sanayi sitesindeki mobilya atölyesinde çıkıp bitişiğindeki iş yerine sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 15:56 Güncelleme: 25.01.2026 - 15:56
        Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
        Hatay'da sanayi sitesindeki mobilya atölyesinde çıkıp bitişiğindeki iş yerine sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Antakya Sanayi Sitesi'ndeki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede iş yerinin bitişiğindeki bir mobilya atölyesine de sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle işletmelerdeki yangın kontrol altına alındı.

        Hasar oluşan atölyelerde soğutma çalışması devam ediyor.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

