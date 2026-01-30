Hatay'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
–Hatay'ın Antakya ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Antakya çevre yolu otogar mevkisinde meydana gelen kazada, henüz plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 3 araç çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
