Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerden etkilenen Hatay, Adana ve Osmaniye'ye 292 yeni eğitim yuvası kazandırıldı

        EKİP - Hatay, Adana ve Osmaniye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan veya zarar gören eğitim yuvalarının yerine 292 yeni okul açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 11:01 Güncelleme: 03.02.2026 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerden etkilenen Hatay, Adana ve Osmaniye'ye 292 yeni eğitim yuvası kazandırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EKİP - Hatay, Adana ve Osmaniye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan veya zarar gören eğitim yuvalarının yerine 292 yeni okul açıldı.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da, eğitim kurumlarının yaklaşık 3'te 1'i kullanılamaz hale geldi.

        Valiliğin öncülüğünde "Eğitim Hatay'a nefes oluyor" sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında kentteki okullardan 927'sinde büyük onarım, 145'inde de güçlendirme yapıldı.

        Yıkılan 210 binanın yerine hayırseverlerin de desteğiyle 225 yeni okulun açıldığı kentte, 55 okulun inşası, 36 okulun da projelendirmesi sürüyor.

        Kent genelindeki 4 bilim sanat merkezi ve 4 öğretmenevinin inşaatları ise tamamlanma aşamasına geldi.

        - Hatay'da derslik sayısı 17 binlere çıkacak

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, eğitim kurumlarının ihya ve inşası için seferberlik başlattıklarını söyledi.

        Devlet ve milletin el ele vermesiyle 3 yılda inşa edilen 225 yeni eğitim kurumunun derslik sayısının 2 bin 506 olduğunu dile getiren Masatlı, "Tüm projelerimiz tamamlandığında bizler Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları ve 'Afette Hatay Modeli' kapsamındaki çalışmalarımızla 5 Şubat 2023'te 14 bin 700 olan derslik sayımızı inşallah 17 binlere çıkartmış olacağız." dedi.

        - Adana'ya 53 yeni okul kazandırıldı

        Adana'da da 6 Şubat 2023'teki depremlerde 1095 okuldan 68'inde ağır veya orta hasar tespit edildi.

        Afet sonrasında yıkılan binaların yerine Milli Eğitim Bakanlığı ve hayırseverlerin işbirliğinde 53 yeni okul yaptırıldı, bir okulda da güçlendirme gerçekleştirildi.

        Güçlendirme çalışması devam eden 3 okul ve inşası süren 27 yeni okulun bu yıl tamamlanması planlanıyor.

        Adana İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, ihale sürecindeki 24 projenin bitirilmesiyle okul sayısının 1135'e çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek, "Bu okulların da tamamlanmasıyla deprem öncesi 17 bin 750 olan derslik sayımız 18 bin 500'ün üzerinde çıkacak." dedi.

        - Osmaniye'de yapımına başlanan 16 okuldan 14'ü eğitime açıldı

        Osmaniye'de 2023'teki depremlerin ardından okulların 18'inde ağır, 12'sinde orta, 186'sında ise hafif hasar tespit edildi.

        Hafif hasarlı okullar aynı yıl içinde onarıldı, orta hasarlılarda da güçlendirme ve yenileme işlemleri tamamlandı.

        Ağır hasarlarından dolayı yıkılan 18 eğitim kurumunun yerine yapımına başlanan 16 okuldan tamamlanan 14'ü açıldı, 2'sinin ise 2026-2027 eğitim öğretim döneminde öğrencilerle buluşturulması planlanıyor.

        İhalesi gerçekleştirilen 9 yeni okulun da tamamlanmasıyla kentin deprem öncesinde 5 bin 400 olan derslik sayısının 6 bin 200'ü aşması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        Clinton çifti Epstein dosyası için ifade verecek
        Clinton çifti Epstein dosyası için ifade verecek
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        SpaceX, yapay zeka şirketi xAIyı bünyesine kattı
        SpaceX, yapay zeka şirketi xAIyı bünyesine kattı

        Benzer Haberler

        Buluştukları kadını bağlayıp cinsel saldırıda bulunduktan sonra parasını ve...
        Buluştukları kadını bağlayıp cinsel saldırıda bulunduktan sonra parasını ve...
        Depremde 3 kardeşini, annesini ve babasını kaybeden Furkan aile fotoğrafınd...
        Depremde 3 kardeşini, annesini ve babasını kaybeden Furkan aile fotoğrafınd...
        Sosyal medyadan kandırıp tecavüz ettiler, parasını ve telefonunu gasp ettil...
        Sosyal medyadan kandırıp tecavüz ettiler, parasını ve telefonunu gasp ettil...
        Hatay'da 2 katlı müstakil ev alevlere teslim oldu
        Hatay'da 2 katlı müstakil ev alevlere teslim oldu
        Asi Nehri'ne düşen genç kayboldu
        Asi Nehri'ne düşen genç kayboldu
        Hatay'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Hatay'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı