        Hatay'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

        Hatay'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 19:58 Güncelleme: 03.02.2026 - 19:58
        Hatay'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Çaylı Mahallesi'nde inşaat işçisi Nidar İsmail (35), yapımı süren 5 katlı binanın son katından dengesini kaybederek zemine düştü.

        Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İsmail, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

