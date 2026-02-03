Hatay'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi. Çaylı Mahallesi'nde inşaat işçisi Nidar İsmail (35), yapımı süren 5 katlı binanın son katından dengesini kaybederek zemine düştü. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsmail, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.