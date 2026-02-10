Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Samandağ ilçesinde kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 08:46 Güncelleme: 10.02.2026 - 08:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samandağ ilçesinde kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Çalışmada, 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        ABD Başkanı Trump'tan Fed ve ekonomi mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed ve ekonomi mesajı
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        İran: ABD müzakere öncesi 4 şart öne sürdü
        İran: ABD müzakere öncesi 4 şart öne sürdü
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        "Türkiye dayanıklılığını koruyor"
        "Türkiye dayanıklılığını koruyor"
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Annesini, kızını ve eşini öldürüp kendi canına kıydı
        Annesini, kızını ve eşini öldürüp kendi canına kıydı
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        "İkinci yarı sinyal verdi!"
        "İkinci yarı sinyal verdi!"
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu
        Borsada kar vaadiyle dolandırıcılık: 40 tutuklama
        Borsada kar vaadiyle dolandırıcılık: 40 tutuklama
        Kadıköy'de Fener alayı: 3 puanı 3 golle aldı!
        Kadıköy'de Fener alayı: 3 puanı 3 golle aldı!
        "13 maçımız kaldı, 13'ü de final maçı!"
        "13 maçımız kaldı, 13'ü de final maçı!"

        Benzer Haberler

        Otomobilin çarptığı bisikletli adam öldü, o anlar kamerada
        Otomobilin çarptığı bisikletli adam öldü, o anlar kamerada
        Asi Nehri'nde kaybolan Berkan'dan 8 gündür haber alınamıyor
        Asi Nehri'nde kaybolan Berkan'dan 8 gündür haber alınamıyor
        Hatay'da güneşin batışı görsel şölene dönüştü
        Hatay'da güneşin batışı görsel şölene dönüştü
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        Hatay'da zeytinlik alanda 30 düzensiz göçmen yakalandı
        Hatay'da zeytinlik alanda 30 düzensiz göçmen yakalandı