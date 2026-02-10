Samandağ ilçesinde kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Çalışmada, 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
