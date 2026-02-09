Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Hatay'da Asi Nehri'ne düştüğü öne sürülen belediye personelini arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 16:30 Güncelleme: 09.02.2026 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'da Asi Nehri'ne düştüğü öne sürülen belediye personelini arama çalışmaları devam ediyor.

        Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde 2 Şubat'ta nehre düştükten sonra akıntıya kapıldığı iddia edilen Büyükşehir Belediyesi çalışanı Berkan Karakaya'nın (24) bulunması için yürütülen çalışmalar Samandağ ilçesinde sürdü.

        Ekipler, Tekebaşı ve Meydan mahallelerinde Asi Nehri ile Akdeniz'in buluştuğu noktada botla arama yaptı.

        Dron destekli çalışmaya Hatay, Ankara, Sivas ve Mersin'in AFAD ekiplerinin yanı sıra polis, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri de katıldı.

        Ekiplerin bölgedeki incelemesi devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Hatay'da zeytinlik alanda 30 düzensiz göçmen yakalandı
        Hatay'da zeytinlik alanda 30 düzensiz göçmen yakalandı
        Hatay'da 24 yıl 6 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı
        Hatay'da 24 yıl 6 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı
        Hatay'da hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı
        Hatay'da hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı
        Hatay'da Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde farkındalık etkinliği düzenlendi
        Hatay'da Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde farkındalık etkinliği düzenlendi
        Erzin ilçesinde 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hüküm...
        Erzin ilçesinde 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hüküm...
        Hatay'da okuldaki kursta güreşle tanışan öğrenciler şampiyonalara hazırlanı...
        Hatay'da okuldaki kursta güreşle tanışan öğrenciler şampiyonalara hazırlanı...