Erzin ilçesinde 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde hakkında "kasten öldürme" suçundan 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gözene Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi. Adreste "kasten öldürme" suçundan 24 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Ö.Y. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

