        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Erzin ilçesinde 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

        Hatay'ın Erzin ilçesinde hakkında "kasten öldürme" suçundan 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 11:27 Güncelleme: 09.02.2026 - 11:27
        Hatay'ın Erzin ilçesinde hakkında "kasten öldürme" suçundan 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gözene Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

        Adreste "kasten öldürme" suçundan 24 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Ö.Y. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

