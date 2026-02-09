Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 30 yabancı uyruklu yakalandı

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 30 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 10:57 Güncelleme: 09.02.2026 - 10:57
        Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 30 yabancı uyruklu yakalandı
        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 30 yabancı uyruklu yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır duvarı yakınındaki 30 kişinin Suriye'den kaçak yollarla kente girmeye çalıştığını belirledi.

        Ekipler tarafından yakalanan yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.



