Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde farkındalık etkinliği düzenlendi

        Yeşilay Hatay Şubesi ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi işbirliğinde Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 13:36 Güncelleme: 09.02.2026 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde farkındalık etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeşilay Hatay Şubesi ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi işbirliğinde Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte stantlarda ağırlanan katılımcılara sigaranın zararları aktarıldı.

        Sigarayı bırakmak isteyenlere bilgilendirme yapan Yeşilay görevlileri, bağımlılıktan kurtulmanın olumlu etkilerini anlattı.

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, gazetecilere, sigaraya karşı Yeşilay ile işbirliği yaptıklarını söyledi.

        Bu tür çalışmaları önemsediklerini dile getiren Eren, "Amacımız, şehrimizde ve ülkemizde sigara ve benzeri bağımlılık yapan maddelerin kullanımının azalması ve tamamen ortadan kalkmasıdır." dedi.

        İl Sağlık Müdürü Sıtkı Sönmez de hastanelerde sigarayı bıraktırma birimlerinin bulunduğuna işaret ederek, "İnsanlar, yeter ki sigarayı bırakmak istesin, biz her türlü desteği ücretsiz sağlayacağız." diye konuştu.

        Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu da tütün ürünlerinin insan sağlığını tehdit ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Sigaranın içerisinde 4 bine yakın zararlı kimyasal bulunuyor. İnsanlar, kendilerinin yanı sıra içtikleri ortamda bulunan insanlara da zarar veriyorlar. Bunu önlemeye çalışıyoruz. Kişilerin sigaraya başlamamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Başlayanlar varsa da bırakmaları için danışmanlık merkezimize yönlendiriyoruz."

        Farkındalık etkinliği, hastane girişinde yapılan yürüyüşle son buldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Teknede ölen Bahar'ın iç organları incelenecek!
        Teknede ölen Bahar'ın iç organları incelenecek!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Esenyurt'tan bir ilk
        Esenyurt'tan bir ilk
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Kanatlı eti ihracatına sınırlama
        Kanatlı eti ihracatına sınırlama
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Kavgayı ayıran ablasını bıçaklayıp pencereden atladı!
        Kavgayı ayıran ablasını bıçaklayıp pencereden atladı!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        ABD'nin çip talebine Tayvan'dan sert cevap: İmkansız!
        ABD'nin çip talebine Tayvan'dan sert cevap: İmkansız!
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Erzin ilçesinde 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hüküm...
        Erzin ilçesinde 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hüküm...
        Hatay'da okuldaki kursta güreşle tanışan öğrenciler şampiyonalara hazırlanı...
        Hatay'da okuldaki kursta güreşle tanışan öğrenciler şampiyonalara hazırlanı...
        Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 30 yabancı uyruklu yakala...
        Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 30 yabancı uyruklu yakala...
        Yayladağı'nda takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Yayladağı'nda takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Hatay'da dumandan etkilenen 3 vatandaşı itfaiye kurtardı
        Hatay'da dumandan etkilenen 3 vatandaşı itfaiye kurtardı
        Depremde evleri yıkılan aile yangınla birlikte ikinci kez yuvasız kaldı
        Depremde evleri yıkılan aile yangınla birlikte ikinci kez yuvasız kaldı