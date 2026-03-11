Yayladağı ilçesinde evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yoncakaya Mahallesi'nde müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, dumandan etkilenen 2 kişiyi hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

