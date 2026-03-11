Canlı
        Haberleri

        Yayladağı ilçesinde evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

        Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 12:36
        Yayladağı ilçesinde evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

        Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Yoncakaya Mahallesi'nde müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, dumandan etkilenen 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.

        İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

