        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Yeniden Refah Partisi Dörtyol İlçe Başkanı bir evi kurşunladığı iddiasıyla tutuklandı

        Hatay'da Yeniden Refah Partisi Dörtyol İlçe Başkanı Serdar Kıymacı, bir evin kapısına silahla ateş ettiği iddiasıyla tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 23:59
        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.I'nın Kuzuculu Mahallesi'ndeki ikametinin kapısına maskeli ve motosikletli bir şüpheli tarafından silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şüphelinin Kıymacı olduğunu belirledi.

        Gözaltına alınan zanlının evinde ruhsatsız av tüfeği ve tabancalar ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kıymacı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Taraflar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

