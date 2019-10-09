Hatay sınırına askeri sevkiyat

-TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.

Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen askeri araçlar ve zırhlı personel taşıyıcılar, Hatay'ın Hassa ilçesinden Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesine geçiş yaptı. Sınırdaki askeri birliklere takviye olarak gönderilen konvoyda, askeri araç ve zırhlı personel taşıyıcılar ile komandolar olduğu gözlendi.



HATAY 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:11

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