MKÜ’den lösemili çocuklara oyuncak hediyesi Lösemili çocuklar oyuncaklarla mutlu oldu

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından lösemili çocuklara oyuncak hediye edildi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kliniği tarafından Türk Pediatri Kurumunun da katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, hastanede tedavi gören lösemili çocuklara oyuncak hediye edildi. Çocukların sahip olmak istedikleri oyuncaklar önceden belirlenerek palyaço ve animatörler eşliğinde dağıtıldı.

MKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Çiğdem El, “Küçük bedenleri ile çok büyük mücadele vermek zorunda kalan lösemili çocuklarımızın tedavileri maksimum hijyen şartlarında oyunlar ve eğlenceler eşliğinde sürdürülüyor. Bu tarz etkinliklerin yalnız hastalık haftasında değil düzenli aralıklarla yapılıyor ve çocukların mutluluğunun tedavilerine de olumlu yansımalarını aileler ile birlikte gözlüyoruz” dedi.

Çiğdem El, “Lösemili çocukların küçük bedenlerine rağmen çok ağır tedaviler almak durumunda kalıyorlar. Tedavi sırasında enfeksiyonlardan da korunmaları için aslında yaşıtları gibi bulunmaları gereken yerler olan okula, oyun parklarına, tiyatrolara gidemiyorlar. Kliniğimizde ara verilmeden devam edilen ‘okulum hastanemde’ projesi ile yine yıl boyu düzenlenen müzik, tiyatro, boyama, palyaço etkinlikleri ve klinik içerisinde bulunan oyun salonu ile güzel anılar biriktirmelerine katkı sağlayabilmenin tarifsiz mutluluğunu da ‘maskesinin altından gülen bir çift göze borçluyuz” diye konuştu.

HATAY 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:38

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