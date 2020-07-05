Hatayspor-Keçiörengücü: 1-0

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<br>Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - <br>STAT: Antakya Atatürk<br>HAKEMLER: Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan, Mehmet Emin Tuğral<br>HATAYSPOR: Akın (xx), Kubilay (xx)(Dk 89. Soner xx),Aabıd (xx) (Dk. 68 Rahman Buğra xx), Mirkan (xx), Selim (xx)(Dk.61 Caner xx), Alican (xx) Dk. 46 Gökhan xx), Mesut (xx), Qualı (xx)(Dk.61 Barbosa x), Sadi (xx),Yusuf (xx), Popov (xx)<br>KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin (xx) Erdi (xx), Süleyman (xx), Burak (xx) (Dk.63 Uğur x), Madında (xx)( Dk. 77 Ishak x), Abdulkadir (xx), Kone (xx)(Dk. 77 Bokıla x), Mendy (xx)( Dk. 70 Cem x), Samet (x), Dıabang (x), Hüsamettin (x)<br>GOLLER: Dk. 90+4 Soner Örnek<br>SARI KARTLAR: Alican, Soner (Hatayspor)Mendy, Kone, (Keçiörengücü)<br>TFF 1'inci Lig´in 32´inci haftasında lider Hatayspor, sahasında konuk ettiği Keçiörengücü´nü 90+4'üncü dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj elde etti. Hatayspor´un golü oyuna 89'uncu dakikada giren Soner Örnek kaydetti.<br>DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK<br>2020-07-05 20:10:57<br>

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