Reyhanlı saldırısının sorumlularından Ercan Bayat, adliyeye sevk edildi

HATAY, (DHA)HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin öldüğü, 146 kişinin yaralandığı bombalı araç saldırısının sorumlularından Ercan Bayat, adliyeye sevk edildi.
Reyhanlı'da 11 Mayıs 2013 tarihinde yaşanan bombalı araç saldırısında 53 kişi hayatını kaybetti, 146 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 Ağustos Salı günü, bombalı araç saldırısının sorumlularından, terörde arananlar listesinde mavi kategoride yer alan Ercan Bayat'ın
yakalandığını duyurdu.
Hatay sınırının Suriye tarafında yakalanan ve Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen Bayat, 48 saatlik gözaltı süresinin dolmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı HATAY, (DHA)
2020-09-10 14:30:32
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