Hatay Valisi Doğan: "Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak"

Hatay Valisi Rahmi Doğan, yüksek riskli iller arasında yer alan Hatay'da pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını söyledi.

Vali Doğan, İçişleri Bakanlığı'nca trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik hayata geçirilen ‘Yayalar kırmızı çizgimiz’ uygulaması kapsamında İskenderun'da ilçesinde düzenlenen etkinlik sonrası, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Tedbirleri elden bırakmamak gerektiğini belirten Vali Doğan, "Pandemiyle ilgili Sağlık Bakanımız verileri açıkladı. Kurulan bir sistem var kurulan sistem tamamen vatandaşların tavır ve davranışlarına bağlı olarak gelişiyor. Burdur ili dördüncü kademeden üçüncü kademeye düştü. Birçok ilde 3, kademeden dördüncü kademeye çıktı. Dolayısıyla yapılması gereken tedbirlere uyacağız. Maske mesafe hijyen kurallarına riayet edeceğiz ve normal hayatımıza da devam etmeye çalışacağız” dedi.

Vali Rahmi Doğan, sokağa çıkma kısıtlamasının pazar günü uygulanacağını belirterek, “Sadece bir ve iki kademe illerde sokağa çıkma yasakları yok. 3 ve 4 dereceli illerde yasak uygulanacak. Vatandaşımız esnafımız 50 kriterine uymaya devam edecek. Kapasitenin 50'sini kullanarak işletmelerini açabilecekler akşam 19,00'a kadar hizmet verebilecekler. Sadece sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde paket servisi ile çalışacaklar” diye konuştu.

Hem İskenderun hem de Antakya tarafında hastanelerde bir sıkışıklığın olmadığını vurgulayan Vali Doğan, şunları kaydetti:

"Ama hastanelerimizde yer olması doluluk oranının düşük olması bizi tedbirsizliğe sevk etmesin. Bu işi tedbirle aşı ile aşacağız. Aşılama çalışmalarımız devam ediyor ama bir taraftan da tedbirlere riayet etmemiz gerekiyor. Yaz geliyor yaz ile birlikte insanlar biraz rahatlama istiyor ama tedbiri elden bırakmadan yaşama devam edelim.”

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