MKÜ araştırma hastanesinden okullara hijyen desteği

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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ)Araştırma ve Eğitim Hastanesi tarafından Altınözü, Kumlu, Kırıkhan ve Samandağ'daki okullarına hijyen paketi hediye edildi.

Covid19 salgını döneminde okullarda hijyen koşullarının desteklenmesi adına 4 ilçede bulunan İlkokul, ortaokul ve liselere hijyenin eksiksiz sağlanması için temizlik arabası, maske, dezenfektan, tuvalet kağıdı ve peçete gibi ekipmanlar hediye edilirken, İş Sağlığı ve Güvenliği Hemşiresi Sibel Paşa Okuyan tarafından da çocuklara hijyen eğitimi verildi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Yunus Doğramacı, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Edip Uçar, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr Bülent Akçora, Üniversite Hastaneleri Başmüdürü Hüseyin Karakulak, Hastane Müdürü Medine Daraoğlu ve Sosyal Sorumluluk Ekibi ile gerçekleştirilen proje kapsamında okullardaki çocuklara salgın süresince doğru maske kullanımı, el yıkama yöntemi, el yıkamanın önemi, sosyal mesafe kuralları ve doğru beslenmenin önemi hakkında bilgiler verilerek eğitim videoları izlettirildi. Eğitim sonrasında çocuklara hediye paketleri dağıtıldı.

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