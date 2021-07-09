Selda Bağcan'a 'Bu hayat böyle mi olur' şarkısı için telif cezası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selda Bağcan'a 'Bu hayat böyle mi olur' şarkısı için telif cezası

DHA

Selda Bağcan'a 'Bu hayat böyle mi olur' şarkısı için telif cezası


Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- SANATÇI Selda Bağcan'a söz ve bestesi Tunay Bozyiğit'e ait 'Hayat' adlı eseri, izinsiz olarak 'Düşen hep yerde mi kalır' ismiyle seslendirdiği gerekçesiyle açılan davada 6 bin 80 TL telif cezası verildi.
Selda Bağcan, Tunay Bozyiğit'e ait 'Hayat' isimli eseri izinsiz olarak çıkardığı albümünde 'Düşen hep yerde mi kalır' ismiyle okudu. Eser sahibi Bozyiğit, şarkıya klip de çeken Bağcan'dan şikayetçi oldu. Bu gelişme üzerine Bağcan hakkında manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme suçun uzlaşmaya tabi olduğunu ifade ederek, dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Bozyiğit ile Bağcan, uzlaşamadı.
İstanbul 2'nci Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nde görülen hakkında 5 yıl hapis cezası istemiyle açılan davada mahkeme Bağcan´ı 365 gün karşılığı adli para cezasıyla cezalandırdı. Bağcan'ın ekonomik ve sosyal durumunu göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı günlüğü 20 TL'den uygulayıp, 304 güne düşürdü. Bağcan'ın Bozyiğit'e 6 bin 80 TL ödemesine hükmedildi. Mahkeme, 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
ÖDEMEZSE HAPİS CEZASI
Tunay Bozyiğit´in avukatı Müslüm Kızıl, davanın 10 yılı aşkın süredir devam ettiğini kaydederken, "Selda Bağcan, 'fikri ve sınai haklar ihlali' yaptığı bahisle cezaya mahkum edildi. Mahkeme 5 yıla kadar hapis cezası verebilirdi ya da adli para cezası verebilirdi. Mahkeme takdiren 365 güne tekabül eden adli para cezası verdi. İndirim de uygulayarak 304 güne karşılık gelen para cezasıyla karar çıktı. 5 yıl içinde Selda Bağcan suç işlememesi halinde bu cezanın ve hükmün açıklanmamasına yönelik bir karar verildi. Suç işlerse ceza açıklanıp, uygulanacaktır. Uygulanacak ceza, adli para cezası. Eğer ödemezse 304 gün hapis cezasına çarptırılacak" dedi.
'BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM'
Eser sahibi söz yazarı Tunay Bozyiğit, adaletin yerini bulduğunu, yaşanan olaylardan hiç mutlu olmasa da haklı çıktığı için mutlu olduğunu belirterek, "Hayat isimli eserimi 'Düşen hep yerde mi kalır' ismiyle değiştirip kullanan Selda Bağcan´a karşı 2010 yılında bugüne kadar avukatlarımın aracılığıyla sürdürmüş olduğum davanın sonucunda haklılığımız mahkemece tespit edildi. Selda Bağcan, daha önceki tazminat davası gibi telif suçu işleme davasında da suçlu bulunmuştur. Benim gibi müzik emekçilerini, bestecileri, söz yazarlarının eserlerini kimi ünlü sanatçılar kötü niyetli kullanarak eserlerimizden ekmek kazanmalarına karşın bizleri zor durumda bırakmıştır. Özellikle bu pandemi sürecinde ayakta kalmaya çalışırken diğer yandan da böylesine telif anlamında mağdur edilmemiz kabul edilebilir değildir. Böyle olmasını gerçekten istemezdim. Selda Bağcan'ın kendisini tanıdıktan sonra saygı duymasam bile hiçbir yerde saygısız davranışım olmamıştır ama kendisi her mecrada bana karşı iftira etmiş, hakaret, suç işlemiş, yasalar sonuçta bunu da engellemiştir" diye konuştu.
'KAZIM KOYUNCU'YA DEDİM Kİ..'
Eseri Kazım Koyuncu'nun okuduğunu, Selda Bağcan'ın da kendisinden istediğini kaydeden Bozyiğit, "Ben Kazım´a dedim ki, 'ben eserimi senin dışında bir başkasının okumasından yana değilim, bu eser tam da senin sesine güzel oldu'. O da bana 'versen ne olacak ki o da bizim ablamız' demişti. Olayın bu noktaya geldiğini eğer görmüş olsaydı benim kadar şok olacaktı, üzülecekti. Ben de gerçekten üzgünüm ama hakkım tespit edilip, teslim edildiği için de hukuk tarafından mutluyum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2021-07-09 16:36:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, kayınpederini yaraladı
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, kayınpederini ...
İskenderun Körfezi'nde bir gemide 176,6 kilogram kokain ele geçirildi
YEREL HABERLER İskenderun Körfezi'nde bir gemide 176,6 kilogram ...
İskenderun Körfezi'nde gemide 176 kilo kokain ele geçirildi
YEREL HABERLER İskenderun Körfezi'nde gemide 176 kilo kokain ele ...
Hataylı kadınlar Almanya'ya çilek reçeli ihraç ediyor
YEREL HABERLER Hataylı kadınlar Almanya'ya çilek reçeli ihraç ediyor
AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut Hatay´da
YEREL HABERLER AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut Hatay´da
Cilvegözü´nden 4 bin 513 Suriyeli bayramlaşmak için ülkesine gitti
YEREL HABERLER Cilvegözü´nden 4 bin 513 Suriyeli bayramlaşmak için ...
Suriyelilerin bayram yolculuğu sürüyor Cilvegözü Sanır Kapısı'ndan 5 Temmuz itibariyle Suriye’ye bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 4 bin 513'e ulaştı
YEREL HABERLER Suriyelilerin bayram yolculuğu sürüyor Cilvegözü ...
Kadın meslektaşını darp ettiği iddia edilen doktora "yaklaşmama" tedbiri
YEREL HABERLER Kadın meslektaşını darp ettiği iddia edilen doktora ...
Hatay'da yakalanan YPG'li terörist tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay'da yakalanan YPG'li terörist tutuklandı
Hatay'da yakalanan PYD/YPG üyesi tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay'da yakalanan PYD/YPG üyesi tutuklandı
Hatay merkezli hırsızlık çetesi operasyonu Gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi Hatay’da 31 evden hırsızlık olayının şüphelilerinin çaldıkları para ve ziynet eşyalarının yaklaşık 1 milyon 200 bin değerinde olduğu tespit edildi
YEREL HABERLER Hatay merkezli hırsızlık çetesi operasyonu Gözaltına ...
Hatay'da, 1 milyon liralık hırsızlığın 25 şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Hatay'da, 1 milyon liralık hırsızlığın 25 şüphelisi ...
Doktorların oda kavgasında 1 ay 'yaklaşmama' tedbiri
YEREL HABERLER Doktorların oda kavgasında 1 ay 'yaklaşmama' tedbiri
Reyhanlı'da polisten kaçan araçtan 5 mülteci çıktı
YEREL HABERLER Reyhanlı'da polisten kaçan araçtan 5 mülteci çıktı
Erzin’de otomobilden uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Erzin’de otomobilden uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı
Doktorların 'muayenehane' kavgası karakolda bitti İskenderun’da aynı hastanedeki muayeneyi paylaşamayıp tartışan kadın ve erkek doktor darp edildiklerini ileri sürüp birbirlerinden şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Doktorların 'muayenehane' kavgası karakolda ...
Atakaş Hatayspor, Mehdi Boudjemaa'yı transfer etti
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor, Mehdi Boudjemaa'yı transfer etti
Mehdi Boudjemaa resmen Hatayspor’da
YEREL HABERLER Mehdi Boudjemaa resmen Hatayspor’da
AB Komiseri: BM´nin bu operasyonu sürdürme kararı alacağına inanmak istiyorum
YEREL HABERLER AB Komiseri: BM´nin bu operasyonu sürdürme kararı ...
(Özel haber) Hatayspor’a Fransız ön libero Mehdi Boudjemaa Hatayspor’da
YEREL HABERLER (Özel haber) Hatayspor’a Fransız ön libero Mehdi ...
AB Komiseri Lenarcic: "BM Güvenlik Konseyi'nin insani yardımlar için süreyi uzatacağına inanıyorum”
YEREL HABERLER AB Komiseri Lenarcic: "BM Güvenlik Konseyi'nin insani ...
Çocuklar yasak ve tehlikeli olmasına rağmen gölde serinliyor
YEREL HABERLER Çocuklar yasak ve tehlikeli olmasına rağmen gölde ...
Yerel seçim değişikliği çağrısı Hatay'da Feridun Tınaztepe İlköğretim Okulu Müdürü Abdulla Sönmez, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uygun olarak hazırladığı ‘kahir ekseriyeti’ sisteminin yer aldığı mektubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm parti liderlerine gönderdi Sönmez: "Kahir ekseriyet sisteminde parti genel başkanları belediye başkanlarını görevlendirecek" "Yerel seçimlerin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine göre düzenlenmesi ile her türlü suistimallerin önüne geçilecek"
YEREL HABERLER Yerel seçim değişikliği çağrısı Hatay'da Feridun ...
Kayıp hurdacı ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayıp hurdacı ölü bulundu