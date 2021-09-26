Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 7. haftasında A. Hatayspor, sahasında Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 20 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Mert Hakan’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rossi’nin şutu üstten auta gitti.

6. dakikada soldan El Kaabi’nin ortasında Mame Diouf altı pas çizgisi önünde yükselip kafayı vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

11. dakikada Adekugbe’nin uzun pasında El Kaabi topla ceza sahasına doğru girerken kaleci Altay kalesini terk etti. Sol tarafa açılan topu alan El Kaabi’nin ortasında Diouf meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

17. dakikada Mert Hakan’ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Enner Valencia rakibini çalımlayarak ceza sahasına ortaladı, bomboş pozisyondaki Rossi topu ağlara gönderdi. 01

29. dakikada Mert Hakan’ın kullandığı köşe atışında ön direkte Valencia'nın kafayla arka direğe gönderdiği topu Novak ağlarla buluşturdu. 02

42. dakikada Valencia ceza sahası içinde topla buluştu, kaleciyi de çalımladıktan vuruşunu yaptı ancak Fatih Kuruçuk topu çizgiden çıkardı.



Stat: Hatay

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Mustafa Savranlar xx

Hatayspor: Munir xxx, Sam Akekugbe xx, Burak xx, Fatih xxx, Kamil Ahmet xx, Riberio xxx, Mehdi Boudjemaa xxx, Lobjanidze xxx, Traore xxx, El Kaabi xxx, Mame Diouf xx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Can, Falette, Emre Çolak, Muhammed Mert, Kamara, Bülent Cevahir, Sadık Baş, Eren Fansa, Dylan Louis

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Novak xxx, Szalai xxx, Kim Min Jae xxx, Ferdi Kadıoğlu xx, Gustavo xxx, Mert Hakan xx, Muhammed xx, Berisha xx, Rossi xx, Valencia xxx

Yedekler: Berke Özer, Max Meyer, Mesut Özil, Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Osayi Samuel, Arda Aksoy, Miguel Crespo, Burak Kapacak, Fatih Şanlıtürk

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Goller: Rossi (dk. 17), Novak (dk. 29) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Mert Hakan (Fenerbahçe)

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