Hatay’da 180 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi

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Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 180 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Zülüflühan Mahallesi’nde bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan arama da 180 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Şüpheli A.Ş. yakalanarak hakkında adli işlem yapıldı.

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