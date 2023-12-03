Hatay merkezli telefon dolandırıcılığı: 44 gözaltı

Hatay merkezli telefon dolandırıcılığında 44 gözaltı Hatay merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, telefonda kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 44 şüpheli operasyonla yakalandı. Adresinde bulunamayan 30 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

Hatay merkezli 6 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Telefonla aradıkları kişilere kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlılara yönelik Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu 74 şüphelinin kimliği tespit edildi. Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Ankara ve Antalya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 44 zanlı yakalandı.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10'u adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇAĞRI MERKEZİ OLARAK KULLANILAN OFESTE ARAMA

Zanlıların çağrı merkezi olarak kullandığı, İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki ofiste yapılan aramada, 5 bilgisayar, 6 cep telefonu, tablet, kayıt cihazı, para sayma makinesi ve flaş bellek ile telefon görüşmelerinde kullanılan metinler ele geçirildi. Adresinde bulunamayan 30 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.