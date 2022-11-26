Haşlaması, kızartması, ızgarası yapılıyor! Zehirli ama eti lezzetli...

Bu türün otel ve restoran gibi yerlerde tüketilmesi konusunda teşviklerin oluşturulması gerekiyor. Diğer balıklardan ne kadar yemek çeşidi yapılabilirse bu balıktan da o kadar çeşit yapılabilir. Izgara, buğulama ve çorbası gibi aperatif olarak birçok yemek yapılabilir."