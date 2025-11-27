Habertürk
        Hatay Valiliği'nden bir depremzedenin konteynerden tahliye edildiği iddialarına ilişkin açıklama

        Hatay Valiliği'nden bir depremzedenin konteynerden tahliye edildiği iddialarına ilişkin açıklama

        Hatay Valiliği, bir depremzedenin konteynerden tahliye edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 21:00 Güncelleme: 27.11.2025 - 21:00
        Depremzedenin konteynerden tahliye edildi iddialarına ilişkin açıklama
        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşımların kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyon içerdiği belirtildi.

        Paylaşıma konu kişinin hak sahibi olmadığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kendisine geçici barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla Katar-1 Konteyner Kent'te konteyner tahsis edilmiş ancak 2025 yılının Mart, Nisan, Temmuz, Ekim ve Kasım aylarında yapılan tebligatlara rağmen konteynerin aktif olarak kullanılmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca konteynerin bazı dönemlerde amacı dışında ve uygunsuz şekilde kullanıldığı belirlenmiştir. Bu nedenle 26 Kasım'da tahliye işlemi başlatılmış ve ilgili kurumların ekipleri alanda hazır bulunmuştur. Süreç boyunca ekipler ve kolluk birimleri görev yapmış, vatandaşın sözlü ve fiziksel provokasyon içeren davranışlarına rağmen hakkında herhangi bir adli işlem başlatılmamıştır. Ayrıca şahsın sosyal medyada paylaştığı videoda 'ayağının sakat olduğu' yönündeki iddiasının aksine, aynı gün yapılan incelemelerde yürüyüşünde herhangi bir engel bulunmadığı tespit edilmiştir. Kamuoyunun, sosyal medya üzerinden yayılan bu tür yanıltıcı içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."

