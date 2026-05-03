Hatay’da staj yaptığı pastanede akıma kapılan 15 yaşındaki Mahir hayatını kaybetti
Hatay'da pastanede staj yaptığı sırada elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki Mahir Buğra Karagön, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç öğrenci gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olay sonrası pastane sahibinin gözaltına alındı
Hatay'da staj yaptığı pastanede çalışırken elektrik akımına kapılarak can veren 15 yaşındaki Mahir Buğra Karagön, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
AKIMA KAPILIP YARALANDI
İHA'daki habere göre olay; 1 Mayıs günü Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan pastanede meydana geldi. İskenderun Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümünde 10. sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki Mahir Buğra Karagön, iş yerinde çalıştığı esnada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İş yerindekilerin durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine Karagön, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Karagön, hayatını kaybetti.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Akıma kapılarak can veren Karagön, İskenderun ilçesinde bulunan Çankaya mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Karagön'ün ailesi zor anlar yaşadı.
PASTANE SAHİBİ GÖZALTINDA
Olay sonrası pastane sahibinin gözaltına alındığı öğrenildi.