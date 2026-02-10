Canlı
        Hatay'da su dolu temelin içine düşen 2 kardeş çocuk öldü | Son dakika haberleri

        Hatay’da su dolu temelin içine düşen 2 kardeş çocuk öldü

        Hatay'da ev yapımı için açılan içi su dolu temele düşen 5 ve 6 yaşındaki 2 kardeş hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 22:54 Güncelleme: 10.02.2026 - 22:54
        Su dolu temele düşen 2 kardeş hayatını kaybetti
        Hatay'daki olay, Kırıkhan ilçesi Çamsarı Mahallesi’nde yaşandı. Aşırı yağışların yağmasıyla ev inşası için kazılmış temel suyla doldu. Su dolu temele 5 yaşındaki İsmail Sert ile 6 yaşındaki Ömer Sert kardeşler düştü.

        Su dolu temele düşen iki kardeşi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Su dolu temele düşen kardeşleri babaları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kardeşler Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen İsmail ile Ömer kardeşler hayatlarını kaybettiler.

        Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

