Hatay’da zeytin bahçesine uçan patpatın sürücüsü öldü
Hatay'da kontrolden çıkan patpat, zeytinliğe uçup ağaca çarptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce araçtan çıkarılan 63 yaşındaki Çapkın'ın, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği belirlendi
Giriş: 31.03.2026 - 16:59
Hatay'da zeytinliğe uçan ve ağaca çarparak durabilen patpatın 63 yaşındaki sürücüsü İbrahim Çapkın öldü.
PATPAT ZEYTİNLİĞE UÇTU
İHA'daki habere göre kaza; Hatay’ın Yayladağı ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle patpat zeytinliğe uçtu ve ağaca çarparak durabildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen patpatın 63 yaşındaki sürücüsü İbrahim Çapkın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çapkın’ın cansız bedeni olay yerindeki çalışmanın ardından morga kaldırıldı.
