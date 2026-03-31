Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Hatay'da zeytin bahçesine uçan patpatın sürücüsü öldü

        Hatay’da zeytin bahçesine uçan patpatın sürücüsü öldü

        Hatay'da kontrolden çıkan patpat, zeytinliğe uçup ağaca çarptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce araçtan çıkarılan 63 yaşındaki Çapkın'ın, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği belirlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeytinliğe uçan patpatın sürücüsü öldü
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hatay’da zeytinliğe uçan ve ağaca çarparak durabilen patpatın 63 yaşındaki sürücüsü İbrahim Çapkın öldü.

        PATPAT ZEYTİNLİĞE UÇTU

        İHA'daki habere göre kaza; Hatay’ın Yayladağı ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle patpat zeytinliğe uçtu ve ağaca çarparak durabildi.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen patpatın 63 yaşındaki sürücüsü İbrahim Çapkın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çapkın’ın cansız bedeni olay yerindeki çalışmanın ardından morga kaldırıldı.

        #Hatay
