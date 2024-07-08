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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hataylı Van Damme, sosyal medyada viral oldu - SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Hataylı Van Damme, sosyal medyada viral oldu!

        Hatay'da fitness antrenörlüğü yapan Ali Erdoğmuş'un muz ağaçlarını tekme darbeleriyle kırdığı anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu. 22 yıllık sporcu olduğunu söyleyen Erdoğmuş, "Kimsenin denemesini tavsiye etmiyorum" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 09:17 Güncelleme: 08.07.2024 - 09:18
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        Hataylı Van Damme, sosyal medyada viral oldu!
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        Hatay'ın Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde yaşayan Ali Erdoğmuş, bir fitness salonunda antrenörlük yapıyor. 22 yıldır dövüş sporlarıyla ilgilenen Erdoğmuş, arkadaşının serasında muz ağaçlarını kestikleri esnada sosyal medyada izlediği bir görüntünün benzerini çekmek istedi.

        SOSYAL MEDYADA İLGİ ÇEKTİ

        İHA'da yer alan habere göre kesimi gerçekleştirilen muz ağaçlarını tekmeleyerek kıran dövüş antrenörü Erdoğmuş, performansıyla görüntüsünü izlediği Taylandlı sporcuya taş çıkardı. Bu anları sosyal medyada paylaşan Erdoğmuş'un muz ağaçları üzerindeki performansı ilgi odağı oldu.

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        "MUZ AĞAÇLARINI KIRMIŞLIĞIM VAR"

        Sosyal medyada tekmeyle ağaçları kıran Taylandlı sporcunun görüntüsü üzerine böyle bir video hazırladığını dile getiren antrenör Ali Erdoğmuş, “İnternette dolaşırken bir tane reels videosu gördüm. Taylandlı bir dövüşçünün muz ağacı veya normal kavak ağacını tekme atarak kırdığını gösteren bir videoydu. Ben de daha önce böyle bir video çektim. Bu muz ağaçlarına vurarak kırmışlığım vardı.

        "AĞAÇLARIN KESİLMESİ GEREKİYORDU"

        Bu videoyu bununla uyarlayıp remixleyip o şekilde paylaşayım dedim. Bir arkadaşımızın muz bahçesi vardı ve zarar görmüştü. Ağaçlar çürümüştü ve kesilmesi gerekiyordu. Muz ağaçlarını keserken eğlencesine ve sporcu olduğum için içimden geldi. Kesileceği için dedim ki acaba ayağımla kırabilir miyim dedim. Normal bir tanesini kırdım.

        "BÖYLE BİR VİDEO ORTAYA ÇIKTI"

        Kalın bir tanesini denedim ve onu da iki vuruşla kırdım. Tekmeyle ağaç kırınca öyle bir video ortaya çıktı. Tesadüfen karşıma böyle bir ağaç çıkınca ben de bu videoyu remixleyip o şekilde paylaşmak istedim” dedi.

        "KİMSENİN DENEMESİNİ TAVSİYE ETMİYORUM"

        Tekmeyle ağaç kırılmasını izleyenlere tavsiye etmediğini ifade eden antrenör Ali Erdoğmuş, “Şimdi alıştığın, sürekli antrenmanlı ve bu konuda artık belli bir olgunluğa ulaştığın için doğru vuruş tekniğini kullandığın zaman aşırı bir zorluğu kalmıyor. Tabii ki yapmaları sakıncalıdır ve yapmalarını tavsiye etmiyoruz.

        Çünkü ben yaklaşık 22 yıllık bir sporcuyum. Bunca zaman içerisinde yaptığım antrenmanlardan dolayı ve idmanlardan kaynaklı artık bacaklarımız normal insan bacağından çok farklı bir hal almış. Sürekli çalışmaktan dolayı artık bazı acı hislerimiz de kaybolmuş olabiliyor. Bundan dolayı biz de bu şekilde denemiş olduk. Kimsenin denemesini tavsiye etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

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        #Hatay
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