Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor
ABONE OL

Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 1 (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'in 5. haftasında Hatayspor ile Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı. Hatay, 21'de Onur Ergün ile öne geçti. 90+9'da Tayyip Talha Sanuç, Demirspor'a 1 puanı getirdi

Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 1 (MAÇ SONUCU)

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Burak Şeker, İsmail Şencan, Yusuf Bozdoğan

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 79 Varanjes), Burak Yılmaz, Falette, Adekugbe, Boudjemaa (Dk. 79 Aabid), Ribeiro, Onur Ergün (Dk. 84 Musa Çağıran), Lobjanidze, El Kaabi, Varga (Dk. 66 Louis)

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Rodrigues, Ndiaye, Stanbouli (Dk. 46 Gökhan İnler), Yusuf Sarı (Dk. 63 Akintola), Belhanda (Dk. 81 Berk Yıldız), Onyekuru, Assombalonga (Dk. 63 Dzyuba)

Goller: Dk. 21 Onur Ergün (Atakaş Hatayspor), Dk. 90+8 Tayyip Talha Sanuç (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 72 El Kaabi, Dk. 72 Falette, Dk. 75 Adekugbe, Dk. 90+6 Erce Kardeşler, Dk. 90+7 Riberio (Atakaş Hatayspor) Dk. 72 Onyekuru, Dk. 72 Ertaç Özbir (Adana Demirspor)

21. dakikada Hatayspor öne geçti. Lobjanidze'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan El Kaabi, müsait durumdaki Onur Ergün'ü gördü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.

30. dakikadaki Hatayspor kontratağanında Lobjanidze'nin pasına hareketlenen Varga'nın arka direkte şutunda, kaleci Ertaç Özbir topu kornere çeldi.

33. dakikada Adekugbe'nin sol kanattan ceza sahası içerisine yerden yaptığı ortayı Adana Demirspor savunması uzaklaştırmak isterken, top Lobjanidze'nin kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.

37. dakikada sağ kanattan Faletti'in ceza sahası içine yaptığı ortaya Varga'nın vuruşunda, top direkten döndü. Dönen top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

38. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46. dakikada Onyekuru'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Belhanda'nın şutunda, kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi.

53. dakikada Rodrigues'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta top direğin yanından auta gitti.

76. dakikada Lobjanidze'nin pası sonrası ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Boudjemaa'nın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

85. dakikada ceza sahası içine yapılan ortaya Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

90+2 dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası içinde yaşanan karambolde Tayyip Talha Sanuç topu ağlarla buluşturdu ancak VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Burak Şeker, elle oynandığı gerekçesiyle golü iptal etti.

90+8 dakikada Adana Demirspor beraberliği buldu. Ceza sahası içine yapılan ortaya arka direkte Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ankaragücü - Beşiktaş | CANLI YAYIN Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! BJK maçı ne zaman, saat kaçta?
FUTBOL 3 gol var!
Antalyaspor - Kasımpaşa | CANLI YAYIN
FUTBOL Karşılaşma oynanıyor
Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta? SON DAKİKA: Ankaragücü - Beşiktaş muhtemel 11'ler
FUTBOL Ismael'in 11'i
Mauro Icardi, Galatasaray'da! - GS transfer haberleri
FUTBOL Icardi, Galatasaray'da!
"Kadıköy'de Guardiola yanılgısı" Fenerbahçe - Kayserispor maçı yazar yorumları
FUTBOL "Kadıköy'de Guardiola yanılgısı"
Rıdvan Dilmen: Jorge Jesus'a kapris yapamazsın
FUTBOL "Jesus'a kapris yapamazsın"
Son dakika: Galatasaray, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder için harekete geçti
FUTBOL Galatasaray'dan dev operasyon
Erling Haaland durdurulamıyor!
FUTBOL Durdurulamıyor!
Keçiörengücü: 2 - Sakaryaspor: 1 MAÇ SONUCU
FUTBOL Keçiörengücü evinde kazandı
Pendikspor: 0 - Boluspor: 1 MAÇ SONUCU
FUTBOL Boluspor, Pendik'i devirdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.