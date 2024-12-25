Hatayspor Başkanı istifa etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor Kulübü Başkanı Levent Mıstıkoğlu istifa etti.
Trendyol Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Hatayspor Kulübü'nde başkan Levent Mıstıkoğlu istifa etti.
HATAYSPOR'DAN İSTİFA AÇIKLAMASI
Kulüpten gelen açıklama şu şekilde:
"KAMUOYUNA! Kulüp Başkanımız Sayın Levent MISTIKOĞLU görevinden istifa etme kararı almıştır. Bu süreçte destek veren tüm taraftarlarımıza teşekkür eder, kulübümüzün geleceği için en iyi dileklerimizi sunarız. Saygılarımızla,"
TEK İSTİFA DEĞİL
Hatayspor'da yaprak dökümü sürüyor. 24 Aralık Çarşamba günü teknik direktör Rıza Çalımbay'ın istifasından yalnızca 1 gün sonra başkan Levent Mıstıkoğlu da kulüpten ayrıldı.
LİGDEKİ DURUM
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasına gelindiği süre zarfında 9 puan toplayabildi ve Adana Demirspor'un ardından 18. sırada bulunuyor.