Hatayspor'dan 6 Şubat paylaşımı!

1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 6 Şubat asrın felaketinde kaybedilenleri 'Unutmayacağız' başlığıyla anmak adına bir video yayınladı.

Paylaşımda, depremde hayatını kaybeden Atsu'ya da yer verildi.

Kulübün sanal medya hesaplarından 'Bu şehrin acısı da onuru da bizim. Unutmayacağız' mesajıyla yayınlanan videoda Cristian Atsu’ya, yıkılan kulüp tesislerine, stadyuma ve Hatay’ın enkaz görüntülerine yer verildi.