Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Atakaş Hatayspor Hatayspor'dan 6 Şubat paylaşımı! - Futbol Haberleri

        Hatayspor'dan 6 Şubat paylaşımı!

        1. Lig ekiplerinden Hatayspor, 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlerin anısına sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 11:35 Güncelleme: 06.02.2026 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatayspor'dan 6 Şubat paylaşımı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 6 Şubat asrın felaketinde kaybedilenleri 'Unutmayacağız' başlığıyla anmak adına bir video yayınladı.

        Paylaşımda, depremde hayatını kaybeden Atsu'ya da yer verildi.

        Kulübün sanal medya hesaplarından 'Bu şehrin acısı da onuru da bizim. Unutmayacağız' mesajıyla yayınlanan videoda Cristian Atsu’ya, yıkılan kulüp tesislerine, stadyuma ve Hatay’ın enkaz görüntülerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trafikte yol verme kavgası kamerada: 3 gözaltı

        Kayseri'de trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı. Cep telefonu kamerasına yansıyan kavgada şüphelilerden birinin "Çıkar silahı sık lan şuna" dediği duyuldu. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Louvre, hırsızların düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı
        Louvre, hırsızların düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Önce takip sonra darp! Motosikletli iki kişi, motosikletliye saldırdı!
        Önce takip sonra darp! Motosikletli iki kişi, motosikletliye saldırdı!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!