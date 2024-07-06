Hatayspor, Dele-Bashiru'yu Lazio'ya kiraladı

Hatayspor, geçtiğimiz sezon takımın önemli oyuncularından olan Fisayo Dele-Bashiru için Lazio takımı ile geçici transferi konusunda anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Dele Bashiru’nun İtalya Serie A takımlarından Lazio’ya, mecburi satın alma şartı ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Dele Bashiru’ya emekleri için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz" denildi.

23 yaşındaki oyuncu, ligde 36 maçta görev alırken 8 gol, 5 asistlik katkı sağladı.