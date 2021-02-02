Süper Lig'in 22. haftasını lider tamamlayan Fenerbahçe, 23. haftada Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Süper Lig'de oynadığı son 8 mücadelede 1 beraberlik ve 7 galibiyet alan sarı-lacivertliler, rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe, 23. haftaya 45 puanla lider girdi.

ATAKAŞ HATAYSPOR - FENERBAHÇE

SAAT: 16.00

HAKEM: Suat Arslanboğa

STAT: Antakya Atatürk

YAYIN: beIN SPORTS 1

HATAYSPOR: Munir, Popov, Billong, Yusuf, Mesut, Aabid, Ribeiro, Traore, Selim, Boupendza, Diouf

TEKNİK DİREKTÖR: Ömer Erdoğan

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Thiam

YEDEKLER: Harun, Lemos, Cisse, Samatta, Ferdi, Sadık, Fatih, Novak, Uğur, Mesut

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

FENERBAHÇE'DE ALTI EKSİK

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand, kadroda yer almıyor. Bu oyuncuların yanı sıra zehirlenme şüphesi bulunan Jose Sosa, hafif sakatlıkları devam eden Sadık Çiftpınar ve Sinan Gümüş ile yeni transfer İrfan Can Kahveci de Hatayspor maçında forma giyemiyor.

SARI ALARM!

Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde ceza sınırında yer alan Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Serdar Aziz ile Enner Valencia ise sarı kart görmesi durumunda Galatasaray derbisinde takımdaki yerini alamayacak.

VALENCIA PERFORMANSINI ARTIRDI

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Enner Valencia, son haftalarda gol yollarındaki performansıyla dikkati çekti. Sarı-lacivertlilerin ligde oynadığı son 4 maçta 2 gol atan Valencia, Çaykur Rizespor mücadelesinde gole katkı yaptı.

DIOUF DİKKAT ÇEKİYOR

Atakaş Hatayspor'un Senagalli santrforu Mame Diouf, gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başardı. Ligde çıktığı 20 maçta 7 gol atan ve 5 gol pası veren Mame Diouf, takımını üst sıralara taşıyabilmek için mücadele veriyor.